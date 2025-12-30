VENISE SOUS LA NEIGE 3T D’A COTE Toulouse

VENISE SOUS LA NEIGE Début : 2026-01-31 à 18:45. Tarif : – euros.

Une comédie à 4 personnages de Gilles Dyrek. Mise en scène Gérard Pinter.L’histoire:Il y a des jours où l’on devrait refuser une invitation à dîner…Entraînée par son ami avec qui elle vient de se disputer, Patricia arrive furieuse à un dîner où elle ne connait personne. Pour se venger, elle décide de ne pas dire un mot, quitte à faire voler la soirée en éclats.. Entre quiproquos et déchirures amoureuses, elle fait voler la soirée en éclats.

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31