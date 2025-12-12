VENISE SOUS LA NEIGE – CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE Toulon

VENISE SOUS LA NEIGE Début : 2026-03-07 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour fêter les retrouvailles avec son ami de fac qu’il n’a pas vu depuis 15ans, Jean-Luc et sa femme Nathalie organisent un dîner.Accompagné de sa copine Patricia, très silencieuse, Christophe acceptel’invitation. Face au silence de cette dernière, ces hôtes se posent desquestions ? Une succession de quiproquos qui chamboulera nos deuxcouples. Une comédie qui mêle amour et humour dans une succession degags ponctués par de gracieux moments de gêne.

CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE PLACE ARMAND VALLEE 83000 Toulon 83