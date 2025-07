Venise sous la neige, par Les Arts maniaques ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes

Venise sous la neige, par Les Arts maniaques ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 19 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entraînée par Christophe avec qui elle vient de se disputer, Patricia arrive à un dîner « entre amis » où elle ne connaît personne. On la prend pour une étrangère. De quoi faire basculer la soirée…

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe Les Arts maniaques pour « Venise sous la neige », une pièce Gilles Dyrek.

Entraînée par Christophe avec qui elle vient de se disputer, Patricia arrive à un dîner « entre amis » où elle ne connaît personne. Comme elle ne desserre pas les dents, on la prend pour une étrangère. De quoi faire basculer la soirée…

* Tarifs : 8 €. 5 €

* Durée : 1h10

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-19T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-09-19T21:40:00.000+02:00

contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine