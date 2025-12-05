Venise sous le neige Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Venise sous le neige

Vendredi 5 décembre 2025 à partir de 21h30.

Du vendredi 12 au samedi 13 décembre 2025 à partir de 21h30.

Du vendredi 19 au samedi 20 décembre 2025 à partir de 21h30.

Mercredi 24 décembre 2025 à partir de 19h30.

Du vendredi 26 au samedi 27 décembre 2025 à partir de 21h30.

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 18h. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Un dîner, des qui pro quo, une invitée qui fait la tête à son amoureux, une fausse étrangère…



Une mise en scène dynamique pour cette comédie qui a déjà séduit son public !

Christophe souhaite présenter sa compagne Patricia à un couple d’amis sur le point de se marier. Mais Patricia, brouillée avec lui, refuse de se montrer aimable et garde le silence. Convaincus qu’elle est étrangère, leurs hôtes, candides et enthousiastes, se laissent berner. .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 95 00 contact.cdm1@orange.fr

English :

A dinner party, some qui pro quo, a guest who makes a face at her lover, a fake foreigner?



A dynamic staging for a comedy that has already won over audiences!

German :

Ein Abendessen, ein Qui pro quo, ein Gast, der seinem Liebhaber auf der Nase herumtanzt, eine falsche Fremde?



Eine dynamische Inszenierung für diese Komödie, die ihr Publikum bereits begeistert hat!

Italiano :

Una cena, un qui pro quo, un’ospite che mette il broncio al suo amante, un finto straniero?



Una messa in scena dinamica per una commedia che ha già conquistato il pubblico!

Espanol :

¿Una cena, un qui pro quo, una invitada que se enfurruña con su amante, un falso extranjero?



¡Una puesta en escena dinámica para una comedia que ya ha conquistado al público!

