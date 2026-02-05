Venissimo Carnaval vénitien à Toul Rue de Rigny Toul

Venissimo Carnaval vénitien à Toul

Rue de Rigny Parc de l’Hôtel de Ville Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-05-02 13:30:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Venez vous immerger dans le carnaval de Venise pour un week-end au pied de la cathédrale de Toul.

Cachés sous leurs masques, les personnages s’animent grâce à des passionnés venus partager leurs créations uniques en leur genre !

Un défilé aura lieu le samedi après-midi, avec un départ devant la cathédrale et déambulation en direction du centre-ville.

Vous trouverez un marché d’artisans créateurs dans le jardin de l’Hôtel de ville. Et nous vous préparons quelques autres surprises !Tout public

Rue de Rigny Parc de l’Hôtel de Ville Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est rencontresintemporelles@gmail.com

English :

Come and immerse yourself in the carnival of Venice for a weekend at the foot of Toul cathedral.

Hidden beneath their masks, the characters come to life as enthusiasts share their one-of-a-kind creations!

A parade will take place on Saturday afternoon, starting in front of the cathedral and moving through the town center.

You’ll find a market of creative artisans in the garden of the Town Hall. And we’ve got a few other surprises in store for you!

L’événement Venissimo Carnaval vénitien à Toul Toul a été mis à jour le 2026-02-05 par MT TERRES TOULOISES