Vénizi’O fête Noël

Avenue de la République La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Nombreuses animations organisées par le Centre aquatique Vénizi’O. .

Avenue de la République La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

English :

L’événement Vénizi’O fête Noël La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-12-12 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude