Début : 2025-06-13 10:00:00

fin : 2025-06-13 11:00:00

2025-06-13

Venez découvrir l’univers des ateliers Vent de Voyage à Dinard le temps d’une visite guidée!

Vous êtes invités à une visite guidée spéciale et gratuite de l’atelier Vent de Voyage à Dinard. Rejoignez-nous le Vendredi 13 Juin 2025 à 10h00 pour découvrir les coulisses de notre atelier.

Venez admirer l’équipe de couturières à l’œuvre et en apprendre davantage sur notre processus de création unique. La visite se déroulera au 6 Rue Isaac Newton. Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l’univers marin de Vent de Voyage.

Vous découvrirez le savoir-faire d’artisan qui a lancé l’idée des sacs et bagages en voile recyclée en France à Saint-Malo. Chaque produit est unique, sa personnalité est révélée par la qualité et la solidité des finitions issues des techniques du matelotage, des voileries, de la sellerie marine et de la maroquinerie.

Entrée libre / Durée visite 1H00

Réservation en ligne obligatoire sur www.eventbrite.fr

Atelier Vent de Voyage

Z.A 6 Rue Isaac Newton .

Atelier Vent de Voyage 6 Rue Isaac Newton

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

