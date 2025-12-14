Vent debout ! Itinéraire d’un guide engagé. Place du Marcadieu Nay

Vent debout ! Itinéraire d’un guide engagé.

Place du Marcadieu Espace culturel du Pays de Nay Nay Pyrénées-Atlantiques

2026-01-06

fin : 2026-01-06

2026-01-06

Figure de l’alpinisme pyrénéen, Patrice de Bellefon est l’un des premiers guides de haute montagne à proposer des expéditions dans les massifs lointains. Il crée Gypaaile, la première marque de parapentes dans les Pyrénées. Il est à l’initiative de l’inscription du massif du Mont Perdu sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Sans renier la pratique conquérante de ses jeunes années, Patrice de Bellefon s’en éloigne peu à peu pour s’intéresser davantage aux hommes et aux vallées des Pyrénées. Ses réflexions philosophiques, son esprit critique et sa sensibilité à l’écologue le conduisent à modifier son rapport à la haute montagne. Ce film retrace le parcours le parcours de ce montagnard et vent debout qui, à 87 ans, continue de s’indigner, d’écrire, de publier, de peindre et de courir les sommets avec une incroyable rage de vivre. .

Place du Marcadieu Espace culturel du Pays de Nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques

