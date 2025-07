VENT D’EST Cans et Cévennes

VENT D’EST Cans et Cévennes mercredi 16 juillet 2025.

La Ronceraie Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Participation libre

Début : 2025-07-16 20:00:00

Concert Vent d’Est des horas Tziganes au swing manouche, en passant par des mélodies du Maghreb et du Moyen-Orient avec Sabrina Mauchet et David Clavel.

« Un vagabondage poétique et créatif déroulant des musiques d’Europe de l’est et du swing avec sensibilité et légèreté. »

20h00 Accueil à La Ronceraie par Monsieur Loyal . Entrée par le 1er portail sur le chemin qui mène aux empreintes des dinosaures.

20h30 Début du concert. Les portails de La Ronceraie se ferment à 20h30 car à 20h30 nous serons tous dans la salle ou dans le jardin en fonction du temps.

21h30 Verre de l’amitié pour échanger et partager avec les artistes Sabrina et David.

IMPORTANT ! Le nombre de places étant limité, je vous remercie de confirmer votre présence par téléphone ou par messagerie afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Nous vous remercions de vous garer sur le grand parking de Saint-Laurent-de-Trèves, au bout du village.

Tout public. Durée 1h. Participation libre et consciente minimale à partir de 10 € par personne (15 € par personne, c’est encore mieux pour les artistes !)

Réservation conseillée 07 78 14 27 79 ou nausicaa.bouthreuil@gmail.com .

La Ronceraie Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

English :

Vent d?Est » concert: from gypsy horas to gypsy swing, via melodies from North Africa and the Middle East, with Sabrina Mauchet and David Clavel.

German :

Konzert « Vent d’Est »: Von Zigeuner-Horas über Gypsy-Swing bis hin zu Melodien aus dem Maghreb und dem Nahen Osten mit Sabrina Mauchet und David Clavel.

Italiano :

Concerto « Vent d’Est »: dalle horas gitane allo swing gitano, passando per le melodie del Nord Africa e del Medio Oriente con Sabrina Mauchet e David Clavel.

Espanol :

Concierto « Vent d’Est »: de las horas gitanas al swing gitano, pasando por las melodías del Norte de África y Oriente Próximo con Sabrina Mauchet y David Clavel.

