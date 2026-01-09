Vent d’Est Saint-Quentin-sur-Indrois
Vent d’Est Saint-Quentin-sur-Indrois samedi 25 avril 2026.
Vent d’Est
Rue de L’Eglise Saint-Quentin-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 21:45:00
Date(s) :
2026-04-25
Un vagabondage poétique et créatif déroulant à la fois des musiques d’Europe de l’Est et du swing, avec sensibilité et légèreté, des Horas Tziganes au manouche, en passant par des mélodies du Maghreb et du Moyen-Orient.
Des Horas Tziganes au manouche, en passant par des mélodies du Maghreb et du Moyen-Orient, ces musiques expriment la profondeur des émotions de l’être humain l’exil, l’abandon, le deuil mais aussi la célébration de la vie avec joie, enthousiasme et fougue. 15 .
Rue de L’Eglise Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com
English :
A poetic and creative wandering through Eastern European music and swing, with sensitivity and lightness, from gypsy horas to gypsy, Maghreb and Middle Eastern melodies.
L’événement Vent d’Est Saint-Quentin-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-01-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire