Vent d’Est Saint-Quentin-sur-Indrois

Vent d’Est

Rue de L’Eglise Saint-Quentin-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 21:45:00

Date(s) :

2026-04-25

Un vagabondage poétique et créatif déroulant à la fois des musiques d’Europe de l’Est et du swing, avec sensibilité et légèreté, des Horas Tziganes au manouche, en passant par des mélodies du Maghreb et du Moyen-Orient.

Des Horas Tziganes au manouche, en passant par des mélodies du Maghreb et du Moyen-Orient, ces musiques expriment la profondeur des émotions de l’être humain l’exil, l’abandon, le deuil mais aussi la célébration de la vie avec joie, enthousiasme et fougue. 15 .

Rue de L’Eglise Saint-Quentin-sur-Indrois 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

English :

A poetic and creative wandering through Eastern European music and swing, with sensitivity and lightness, from gypsy horas to gypsy, Maghreb and Middle Eastern melodies.

