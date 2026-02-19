Vente à Emporter Civet de Sanglier à la Bière Saint-Vincent-de-Cosse
Ancien terrain de foot Saint-Vincent-de-Cosse Dordogne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
La société de chasse vous propose de la vente à emporter, au menu civet de sanglier à la bière avec pommes vapeur.
Egalement des beignets gaufres de disponible.
Réservation auprès de Michel Siossac avant le mardi 3 mars.
A retirer à l’ancien terrain de foot .
Ancien terrain de foot Saint-Vincent-de-Cosse 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 80 54 18
