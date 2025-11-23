Vente à emporter diots au Marc polenta Place de la Croix de l’Orme Albertville

Vente à emporter diots au Marc polenta

Place de la Croix de l’Orme Local des Saints-Smoniens Albertville Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Réservation obligatoire avant le 21 novembre.

Place de la Croix de l’Orme Local des Saints-Smoniens Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 15 18 31 saints.smoniens@gmail.com

English :

Reservations required by November 21.

German :

Reservierung bis zum 21. November erforderlich.

Italiano :

La prenotazione è indispensabile entro il 21 novembre.

Espanol :

Es imprescindible reservar antes del 21 de noviembre.

