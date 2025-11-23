Vente à emporter diots au Marc polenta Place de la Croix de l’Orme Albertville
Vente à emporter diots au Marc polenta Place de la Croix de l’Orme Albertville dimanche 23 novembre 2025.
Vente à emporter diots au Marc polenta
Place de la Croix de l’Orme Local des Saints-Smoniens Albertville Savoie
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Réservation obligatoire avant le 21 novembre.
.
Place de la Croix de l’Orme Local des Saints-Smoniens Albertville 73200 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 15 18 31 saints.smoniens@gmail.com
English :
Reservations required by November 21.
German :
Reservierung bis zum 21. November erforderlich.
Italiano :
La prenotazione è indispensabile entro il 21 novembre.
Espanol :
Es imprescindible reservar antes del 21 de noviembre.
L’événement Vente à emporter diots au Marc polenta Albertville a été mis à jour le 2025-11-14 par Maison du Tourisme du Pays d’Albertville