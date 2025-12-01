Vente à la ferme bio du Belon Lieu-dit Kerdavid Riec-sur-Bélon

Vente à la ferme bio du Belon

Lieu-dit Kerdavid Ferme bio du Belon Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19 19:00:00

2025-12-19

Vente à la ferme Bio du Belon Légumes bio, produits laitiers de chèvre (bio), pain (bio, Boulangerie Facteur Mouton), petits fruits. .

Lieu-dit Kerdavid Ferme bio du Belon Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 42 68

