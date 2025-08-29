Vente à la Ferme + Coiffeur Crest

Début : 2025-08-29 16:30:00

fin : 2025-08-29 19:00:00

Capitaine Coiffe sera présent à la Vente à la Ferme pour vos proposer ses services sans rendez-vous

Sur place, buvette pour patienter et comme d’habitude, Légumes bio, pain, fromage, vin etc… de 16h30 á 19h00

chemin du Vivier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 06 12 94

English :

Capitaine Coiffe will be present at the Farm Sale to offer its services without appointment

There will be a refreshment stand and, as usual, organic vegetables, bread, cheese, wine, etc. from 4:30 pm to 7:00 pm

German :

Captain Coiffe wird beim Verkauf auf dem Bauernhof anwesend sein, um Ihnen seine Dienste ohne Termin anzubieten

Vor Ort gibt es einen Imbiss und wie immer Biogemüse, Brot, Käse, Wein usw. von 16.30 bis 19.00 Uhr

Italiano :

Capitaine Coiffe sarà presente alla vendita in fattoria per offrire i suoi servizi senza appuntamento

Sarà presente un punto di ristoro e, come di consueto, verdure biologiche, pane, formaggio, vino, ecc. dalle 16.30 alle 19.00

Espanol :

Capitaine Coiffe estará presente en la Farm Sale para ofrecer sus servicios sin cita previa

De 16.30 a 19.00 horas, habrá un chiringuito para refrescarse y, como de costumbre, verduras ecológicas, pan, queso, vino, etc

