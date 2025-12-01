Vente à la ferme de Kerségalou Lieu-dit Ker Segalou Riec-sur-Bélon

Vente à la ferme de Kerségalou

Lieu-dit Ker Segalou Ferme de Kerségalou Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 16:00:00

fin : 2025-12-26 18:00:00

Date(s) :

2025-12-26

La ferme produit des yaourts, fromage blanc, crème et beurre issus du lait de vaches normandes et colis de viande. .

Lieu-dit Ker Segalou Ferme de Kerségalou Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 54 97

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vente à la ferme de Kerségalou Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2025-05-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS