Vente à la ferme de Kerségalou Lieu-dit Ker Segalou Riec-sur-Bélon
Vente à la ferme de Kerségalou Lieu-dit Ker Segalou Riec-sur-Bélon vendredi 26 décembre 2025.
Vente à la ferme de Kerségalou
Lieu-dit Ker Segalou Ferme de Kerségalou Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 16:00:00
fin : 2025-12-26 18:00:00
Date(s) :
2025-12-26
La ferme produit des yaourts, fromage blanc, crème et beurre issus du lait de vaches normandes et colis de viande. .
Lieu-dit Ker Segalou Ferme de Kerségalou Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 54 97
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vente à la ferme de Kerségalou Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2025-05-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS