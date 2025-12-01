Vente à la ferme de Quimerc’h Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Bannalec
Vente à la ferme de Quimerc'h Lieu-dit Ferme de Quimerc'h Bannalec mardi 23 décembre 2025.
Lieu-dit Ferme de Quimerc'h Ferme de Quimerc'h Bannalec Finistère
Début : 2025-12-23 16:00:00
fin : 2025-12-23 19:00:00
2025-12-23
Vente à la ferme des paysans et artisans de la Ferme de Quimerc'h à Bannalec. On y trouve le pain au levain (AB et Nature et Progrès) de chez Facteur Mouton, les préparations et distillations des paysans herboristes de Baume Shanti et la pépinière AB Pepi Berry.
Lieu-dit Ferme de Quimerc'h Ferme de Quimerc'h Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 68 73 04 25
