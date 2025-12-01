Vente à la ferme de Quimerc’h Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Bannalec

Vente à la ferme de Quimerc’h

Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Ferme de Quimerc’h Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 16:00:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

Date(s) :

2025-12-23

Vente à la ferme des paysans et artisans de la Ferme de Quimerc’h à Bannalec. On y trouve le pain au levain (AB et Nature et Progrès) de chez Facteur Mouton, les préparations et distillations des paysans herboristes de Baume Shanti et la pépinière AB Pepi Berry. .

Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Ferme de Quimerc’h Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 68 73 04 25

