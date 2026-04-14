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Vente à la ferme de Quimerc’h Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Bannalec

Vente à la ferme de Quimerc’h Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Bannalec mardi 14 avril 2026.

Lieu : Lieu-dit Ferme de Quimerc'h

Adresse : Ferme de Quimerc'h

Ville : 29380 Bannalec

Département : Finistère

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Bannalec

Vente à la ferme de Quimerc’h

Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Ferme de Quimerc’h Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 16:00:00
fin : 2026-04-14 19:00:00

Date(s) :
2026-04-14

Vente à la ferme des paysans et artisans de la Ferme de Quimerc’h à Bannalec. On y trouve le pain au levain (AB et Nature et Progrès) de chez Facteur Mouton, les préparations et distillations des paysans herboristes de Baume Shanti et la pépinière AB Pepi Berry.   .

Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Ferme de Quimerc’h Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 68 73 04 25 

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English : Vente à la ferme de Quimerc’h

L’événement Vente à la ferme de Quimerc’h Bannalec a été mis à jour le 2026-02-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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