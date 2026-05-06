Vente à la ferme des Dervallières, Ferme des dervallières, Nantes

Vente à la ferme des Dervallières 11 – 28 mai Ferme des dervallières Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-11T14:30:00+02:00 – 2026-05-11T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T15:00:00+02:00 – 2026-05-28T17:00:00+02:00

La Ferme des Dervallières est une ferme en insertion professionnelle, initiée par la Ville et la Métropole de Nantes, et portée par l’association OCEAN.

Depuis un an, on y cultive des légumes bio et de saison pour les habitants du quartier, on recrute des salariés en insertion, et on accueille le public pour des ateliers, des chantiers participatifs, des temps festifs…

Les ventes de légumes ont lieu désormais à l’entrée de la ferme.

Ferme des dervallières 22 Rue Jean Marc Nattier, 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

OCEAN vous propose des légumes frais des Dervallières à prix libre : vous donnez ce que vous voulez, ce que vous pouvez, ce qui vous semble juste ! maraîchage agriculture biologique