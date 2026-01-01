Vente à la ferme Hirtzfelden
Vente à la ferme Hirtzfelden vendredi 2 janvier 2026.
Vente à la ferme
10 rue de Rustenhart Hirtzfelden Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-02 09:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00
Date(s) :
2026-01-02
Vente de fruits et légumes de saison par Sandra Riegel: Je s’aime des légumes . Vous y trouvez également des produits d’épicerie (huiles, vinaigres, pâtes, légumineuses…) .
10 rue de Rustenhart Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 14 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vente à la ferme Hirtzfelden a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach