Vente à la ferme Hirtzfelden

10 rue de Rustenhart Hirtzfelden Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-01-02 09:00:00

fin : 2026-12-31 12:00:00

2026-01-02

Vente de fruits et légumes de saison par Sandra Riegel: Je s’aime des légumes . Vous y trouvez également des produits d’épicerie (huiles, vinaigres, pâtes, légumineuses…) .

10 rue de Rustenhart Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 14 24

