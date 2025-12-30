Vente à la ferme

28 rue Grendel Logelheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07 2026-04-04 2026-05-02 2026-06-06 2026-07-04

Produits de la ferme escalope/cuisse/aile de poulet. Poulet fermier, coquelet, pintade, poule, foie et gésier. Friand de volaille, terrine de volaille, tourte de volaille, fleischnaka, roulé de poulet…

Vente en directe de viande de volaille, spécialités de la ferme, poule pondeuse. .

28 rue Grendel Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 09 06 ferme@schwenger-fuchs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Farm products: chicken cutlet/thigh/wing. Farm chicken, cockerel, guinea fowl, chicken, liver and gizzard. Poultry friand, poultry terrine, poultry pie, fleischnaka, chicken roll…

L’événement Vente à la ferme Logelheim a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach