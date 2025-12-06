Vente à la ferme Pastadiu Castelnau-Chalosse
960 Route de Dax Castelnau-Chalosse Landes
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-16
2025-12-06 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-20
La ferme Pastadiu vous ouvre ses portes pour découvrir ses coffrets cadeaux, paquets festifs et produits en vrac spécialement préparés pour les fêtes de fin d’année.
Profitez-en pour faire vos emplettes de Noël en direct à la ferme produits locaux, idées cadeaux gourmandes et bons cadeaux.
Dates de vente à la ferme
– Mardi 25 novembre, 16h–18h30
– Samedi 6 décembre, 10h–12h30
– Mardi 9 décembre, 16h–18h30
– Mardi 16 décembre, 16h–18h30
– Samedi 20 décembre, 10h–12h30
Pastadiu Ferme Le Vieux Chêne, Castelnau-Chalosse
Apportez vos contenants si vous le souhaitez ! .
960 Route de Dax Castelnau-Chalosse 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Vente à la ferme Pastadiu
Farm sales ? Pastadiu
The Pastadiu farm opens its doors to you to discover its gift boxes, festive packages and bulk products specially prepared for the festive season.
Take advantage of the opportunity to do your Christmas shopping direct from the farm: local products, gourmet gift ideas, etc
