Vente à la ferme Saint-Laurent-de-Lévézou

Vente à la ferme

Le Cayla Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Début : Dimanche 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

9h30 à 17h30 Chez Naturellement Simples, Chemin du Cayla. Vente à la ferme d’arbres fruitiers à racines nues.

Le Cayla Saint-Laurent-de-Lévézou 12620 Aveyron Occitanie +33 6 80 89 33 01 naturellementsimples@laposte.net

English :

9.30am to 5.30pm Chez Naturellement Simples, Chemin du Cayla. Bare-root fruit tree farm sale.

German :

9:30 bis 17:30 Uhr Chez Naturellement Simples, Chemin du Cayla. Ab-Hof-Verkauf von Obstbäumen mit nackten Wurzeln.

Italiano :

dalle 9.30 alle 17.30 Naturellement Simples, Chemin du Cayla. Vendita di alberi da frutto a radice nuda.

Espanol :

de 9.30 a 17.30 h Naturellement Simples, Chemin du Cayla. Venta en granja de árboles frutales a raíz desnuda.

