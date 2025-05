Vente à la Médiathèque François Mitterrand – Quai des Îles Clamecy, 14 juin 2025 09:30, Clamecy.

CLAMECY 9h30-12h30 et 14h-17h VENTE A LA MEDIATHEQUE 3000 documents mis en vente, livres et CD Tarifs 0,5 €, 1€, 5€ Prévoyez votre monnaie et vos sacs ! .

Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69

