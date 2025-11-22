VENTE À L’ATELIER BIJOUX Saint-Brevin-les-Pins

VENTE À L’ATELIER BIJOUX

Atelier Creativanes Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Vente à l’Atelier de Bijoux

Venez découvrir l’atelier de bijoux dans la joie et la bonne humeur, et peut-être trouverez-vous de jolis cadeaux !

Un cadeau à chaque visite, une remise sur l’ancienne collection et bien d’autres surprises !

Envie de partager un moment créatif en famille ou entre amies ?

Rejoignez-moi pour un atelier de création de bijoux bohèmes, ouverts à tous les âges !

Chaque participant, des plus petits aux plus grands, pourra réaliser des bijoux uniques grâce à une grande variété de perles, fils et breloques.

Un atelier est une belle occasion de laisser libre cours à votre imagination dans un univers bohème inspirant.

Venez apprendre à créer vos bijoux enfants (dès 6 ans) et adultes.

Profitez d’un moment de partage avec votre petite fille, nièce, belle-fille….

Et même les garçons peuvent créer un bracelet homme!

Vous choisissez votre bijou sur place au budget souhaité.

Adresse divulgué lors de la réservation. Vanessa, CreativaneS

Vous devez réserver soit par mail soit par téléphone. Je vous donne l’adresse exacte dès confirmation de la réservation.

Réservation creativanes@gmail.com ou 06.77.98.58.83 .

Atelier Creativanes Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 98 58 83 creativanes@gmail.com

