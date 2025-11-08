Vente annuelle chez les Bénédictines Rouen
Vente annuelle chez les Bénédictines Rouen samedi 8 novembre 2025.
Vente annuelle chez les Bénédictines
14 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10
Vente annuelle chez les Bénédictines !
Retrouvez, sous le cloître biscuits Magdala fabriqués par les sœurs, brocante, puces des couturières, linge ancien, bières, miels, confitures, savons, icônes et autres produits de nos monastères
Entrée gratuite. .
14 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 9 53 48 97 70 benedictines.rouen@gmail.com
