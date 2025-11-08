Vente annuelle chez les Bénédictines Rouen

Vente annuelle chez les Bénédictines

14 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-08 2025-11-09 2025-11-10

Vente annuelle chez les Bénédictines !

Retrouvez, sous le cloître biscuits Magdala fabriqués par les sœurs, brocante, puces des couturières, linge ancien, bières, miels, confitures, savons, icônes et autres produits de nos monastères

Entrée gratuite. .

14 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 9 53 48 97 70 benedictines.rouen@gmail.com

