Vente Artisanale Bois & Céramique Marcilly-la Gueurce Marcilly-la-Gueurce

Vente Artisanale Bois & Céramique

Marcilly-la Gueurce 60, rue de la Cure Marcilly-la-Gueurce Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22

La Fabrique pluriel s’associe avec Jeda Céramique pour une vente artisanale de Noël.

Venez découvrir le travail du bois et de la céramique dans une boutique chaleureuse, c’est l’occasion de d’échanger un moment de partage et de convivialité. .

Marcilly-la Gueurce 60, rue de la Cure Marcilly-la-Gueurce 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 42 64 89 lafabriquepluriel@gmail.com

