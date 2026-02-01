Vente au kilo de vêtements & chaussures Chemin de la Pierre Martin Grand-Charmont

Vente au kilo de vêtements & chaussures

Chemin de la Pierre Martin Boutique frip’vie grand-chamont Grand-Charmont Doubs

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

2026-02-27

Stock énorme ! Venez découvrir des articles uniques à des prix incroyables au kilo : vêtements à 4?€/kg et

chaussures & linge de maison à 3?€/kg.

Venez nombreux, partagez l’info et transmettez le mot à vos amis et familles! .

Chemin de la Pierre Martin Boutique frip’vie grand-chamont Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 32 31 14 contact@fripvie.fr

