Vente au kilo de vêtements & chaussures Chemin de la Pierre Martin Grand-Charmont vendredi 27 février 2026.
Vente au kilo de vêtements & chaussures
Chemin de la Pierre Martin Boutique frip’vie grand-chamont Grand-Charmont Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 10:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
Date(s) :
2026-02-27
Stock énorme ! Venez découvrir des articles uniques à des prix incroyables au kilo : vêtements à 4?€/kg et
chaussures & linge de maison à 3?€/kg.
Venez nombreux, partagez l’info et transmettez le mot à vos amis et familles! .
Chemin de la Pierre Martin Boutique frip’vie grand-chamont Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 32 31 14 contact@fripvie.fr
