Vente au kilo de vêtements & chaussures Chemin de la Pierre Martin Grand-Charmont

Vente au kilo de vêtements & chaussures

Chemin de la Pierre Martin Boutique frip’vie grand-chamont Grand-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Vente au kilo Vêtements & Chaussures par Frip’vie.

Stock énorme ! Vêtements, chaussures et linge de maison à prix libres… au kilo. Des articles uniques à prix incroyables, pour petits et grands budgets. .

Chemin de la Pierre Martin Boutique frip’vie grand-chamont Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 32 31 14 contact@fripvie.fr

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English : Vente au kilo de vêtements & chaussures

L’événement Vente au kilo de vêtements & chaussures Grand-Charmont a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD