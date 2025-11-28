Vente au kilo de vêtements Grand-Charmont

Vente au kilo de vêtements

Boutique frip’vie grand-chamont Grand-Charmont Doubs

Vendredi 28 novembre 2025 de 10h à 18h, samedi 29 novembre 2025 de 10h à 17h
Stock énorme ! Venez découvrir des articles uniques à des prix incroyables au kilo vêtements à 4€/kg et
chaussures & linge de maison à 3€/kg.
Venez nombreux, partagez l’info et faites passer le mot à vos amis !   .

Boutique frip’vie grand-chamont Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 32 31 14  contact@fripvie.fr

