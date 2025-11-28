Vente au kilo de vêtements Grand-Charmont
Vente au kilo de vêtements Grand-Charmont vendredi 28 novembre 2025.
Vente au kilo de vêtements
Boutique frip’vie grand-chamont Grand-Charmont Doubs
Vendredi 28 novembre 2025 de 10h à 18h, samedi 29 novembre 2025 de 10h à 17h
Stock énorme ! Venez découvrir des articles uniques à des prix incroyables au kilo vêtements à 4€/kg et
chaussures & linge de maison à 3€/kg.
Venez nombreux, partagez l’info et faites passer le mot à vos amis ! .
Boutique frip’vie grand-chamont Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 32 31 14 contact@fripvie.fr
