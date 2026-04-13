Vente au kilo !, Halle aux Veaux, Briouze

Vente au kilo ! Samedi 18 avril, 10h00 Halle aux Veaux Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Halle aux Veaux Place Albert 1er, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 09.70.92.99.89 »}]

Venez faire un tour à notre vente au kilo de bibelots et vaisselle (1 kg = 1€) ! Doublée d’un espace friperie, vélos et ordinateurs reconditionnés à prix solidaire, troc de jouets. Buvette.