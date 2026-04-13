Vente au kilo !, Halle aux Veaux, Briouze
Vente au kilo !, Halle aux Veaux, Briouze samedi 18 avril 2026.
Vente au kilo ! Samedi 18 avril, 10h00 Halle aux Veaux Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Halle aux Veaux Place Albert 1er, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 09.70.92.99.89 »}]
Venez faire un tour à notre vente au kilo de bibelots et vaisselle (1 kg = 1€) ! Doublée d’un espace friperie, vélos et ordinateurs reconditionnés à prix solidaire, troc de jouets. Buvette.
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