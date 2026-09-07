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AGENDA · Landisacq

Vente au kilo Recyclerie les Fourmis Vertes, Salle Polyvalente, Landisacq

samedi 12 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Landisacq

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Salle Polyvalente
Adresse
14 rue Principale, Landisacq
Ville
61100 Landisacq
Département
Orne
Tarif
Entrée Lible

Vente au kilo Recyclerie les Fourmis Vertes Samedi 12 septembre, 10h00, 14h00 Salle Polyvalente Orne

Entrée Lible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Salle Polyvalente 14 rue Principale, Landisacq Landisacq 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 30 41 66 »}]
1 € le kilo de bibelot, vaisselles, jouets et bricolage pour la dernière chance