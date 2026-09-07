Vente au kilo Recyclerie les Fourmis Vertes, Salle Polyvalente, Landisacq

Informations pratiques

Vente au kilo Recyclerie les Fourmis Vertes Samedi 12 septembre, 10h00, 14h00 Salle Polyvalente Orne

Entrée Lible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00

Salle Polyvalente 14 rue Principale, Landisacq Landisacq 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 30 41 66 »}]

1 € le kilo de bibelot, vaisselles, jouets et bricolage pour la dernière chance