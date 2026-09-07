AGENDA · Landisacq
Vente au kilo Recyclerie les Fourmis Vertes, Salle Polyvalente, Landisacq
samedi 12 septembre 2026 · Salle Polyvalente · Landisacq
Informations pratiques
Vente au kilo Recyclerie les Fourmis Vertes Samedi 12 septembre, 10h00, 14h00 Salle Polyvalente Orne
Entrée Lible
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T17:00:00+02:00
Salle Polyvalente 14 rue Principale, Landisacq Landisacq 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 30 41 66 »}]
1 € le kilo de bibelot, vaisselles, jouets et bricolage pour la dernière chance