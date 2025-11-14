Vente au profit du Téléthon Maner Ker Elo Fouesnant

Maner Ker Elo Carrefour Market Fouesnant Finistère

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-15

2025-11-14

Depuis 1987, le Téléthon mobilise chaque année plus de 5 millions de participants afin de lever des fonds pour la recherche et l’amélioration du quotidien de personnes atteintes de maladies génétiques rares.

Vente de crêpes les 14 et 15 novembre au Carrefour Market de Fouesnant

Les bénéfices seront reversés à l’AFM-Téléthon. .

Maner Ker Elo Carrefour Market Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 52 29 24

