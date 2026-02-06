Vente au sac de vêtements d’occasion Délégation APF France handicap Corrèze Malemort

Vente au sac de vêtements d’occasion

Délégation APF France handicap Corrèze 117 impasse du Tour de Loyre Malemort Corrèze

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

La boutique solidaire So’Frip de APF France handicap propose sa traditionnelle vente au sac de ses vêtements à 5€ le sac de 30 litres fermé.

De bonnes affaires à faire qui permettront de soutenir leurs actions associatives sur le département de la Corrèze.

De 14h à 16h45, dans les locaux de Délégation APF France handicap de la Corrèze, 117 impasse du Tour de Loyre. .

Délégation APF France handicap Corrèze 117 impasse du Tour de Loyre Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 43 55 dd.19@apf.asso.fr

