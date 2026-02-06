Vente au sac spéciale de vêtements d’occasion Délégation APF France handicap Corrèze Malemort
Vente au sac spéciale de vêtements d’occasion Délégation APF France handicap Corrèze Malemort jeudi 12 février 2026.
Vente au sac spéciale de vêtements d’occasion
Délégation APF France handicap Corrèze 117 impasse du Tour de Loyre Malemort Corrèze
La boutique solidaire So’Frip de APF France handicap propose une vente spéciale sur le thème Pantalons pour la famille à 5€ le sac de 30 litres fermé.
De 14h à 16h45, dans les locaux de Délégation APF France handicap de la Corrèze, 117 impasse du Tour de Loyre. .
Délégation APF France handicap Corrèze 117 impasse du Tour de Loyre Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 43 55 dd.19@apf.asso.fr
