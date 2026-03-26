Vente aux enchères à la Station d’évaluation de la race Aubrac La Tioule Saint-Chély-d’Aubrac

Vente aux enchères à la Station d’évaluation de la race Aubrac

La Tioule 3607 route de la Baraquette Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Comme depuis 3 ans, les ventes aux enchères printanières de la station d’évaluation Aubrac auront lieu des vendredis.

CENTRE D’ÉVALUATION DE REPRODUCTEURS MÂLES DE LA RACE AUBRAC .

La Tioule 3607 route de la Baraquette Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie

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English :

As in the past 3 years, the Aubrac evaluation station?s spring auctions will take place on Fridays.

L’événement Vente aux enchères à la Station d’évaluation de la race Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)