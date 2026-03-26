Vente aux enchères à la Station d’évaluation de la race Aubrac La Tioule Saint-Chély-d’Aubrac
Vente aux enchères à la Station d’évaluation de la race Aubrac La Tioule Saint-Chély-d’Aubrac vendredi 3 avril 2026.
Vente aux enchères à la Station d’évaluation de la race Aubrac
La Tioule 3607 route de la Baraquette Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Comme depuis 3 ans, les ventes aux enchères printanières de la station d’évaluation Aubrac auront lieu des vendredis.
CENTRE D’ÉVALUATION DE REPRODUCTEURS MÂLES DE LA RACE AUBRAC .
La Tioule 3607 route de la Baraquette Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As in the past 3 years, the Aubrac evaluation station?s spring auctions will take place on Fridays.
L’événement Vente aux enchères à la Station d’évaluation de la race Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Chély-d'Aubrac (Aveyron)
- Chant sur le chemin Saint-Chély-d’Aubrac 14 avril 2026
- Le circuit des 11 plus beaux villages de France Etape N°2 Aubrac Peyreleau Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron 1 mai 2026
- Le GR®65 Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron 1 mai 2026
- Randonnée Aubrac PR5 Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron 1 mai 2026
- Le GR®65 Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle Étape n° 1 Aubrac Saint-Côme-d’Olt Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron 1 mai 2026