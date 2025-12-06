Vente aux enchères caritative au domaine Clotilde Davenne Au domaine à Préhy Préhy

Vente aux enchères caritative au domaine Clotilde Davenne

3 Rue de Chantemerle Préhy Yonne

2025-12-06

2025-12-06

2025-12-06

Clotilde Davenne fête les 20 ans du Domaine cette année. A cette occasion, elle organise une série d’événements exceptionnels.

La soirée caritative sera le Bouquet Final de cette année de festivités. La vente aux enchères, animée par Maître Aurélie Guen, se tiendra au domaine au profit de l’Association Ichtyose France.

Pour cette occasion, Margot Ducancel alias Rouge aux Lèvres sera la marraine de la soirée.

Contenu de la vente environ 100 lots vins du domaine et d’ailleurs, œuvres d’art .

+33 6 08 95 41 31 20ans@clotildedavenne.fr

Vente aux enchères caritative au domaine Clotilde Davenne

