Vente aux enchères caritative le 29 mars 14h30 tableaux, objets ,vins , oeuvres d’art hôtel des ventes de laval Laval
Vente aux enchères caritative le 29 mars 14h30 tableaux, objets ,vins , oeuvres d’art hôtel des ventes de laval Laval samedi 28 mars 2026.
Vente aux enchères caritative le 29 mars 14h30 tableaux, objets ,vins , oeuvres d’art
hôtel des ventes de laval 47 Rue du Bourny Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:30:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Amateurs d’art, chineurs passionnés ou simples curieux , cette vente est faite pour vous !
Tableaux , sculptures , bronzes , bibelots et objets d’exception vous attendent pour une après-midi riche en émotion et en découverte .
Une vente 100% caritative , zéro frais sur les enchères !
Ouverte à tous que vous soyez collectionneur ou néophyte, venez vivre l’excitation des enchères dans une ambiance conviviale. .
hôtel des ventes de laval 47 Rue du Bourny Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 95 11 redaction@fidelite-mayenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Whether you’re an art lover, an avid bargain hunter or just curious, this sale is for you!
L’événement Vente aux enchères caritative le 29 mars 14h30 tableaux, objets ,vins , oeuvres d’art Laval a été mis à jour le 2026-03-03 par LAVAL TOURISME