Vente aux enchères caritative le 29 mars 14h30 tableaux, objets ,vins , oeuvres d’art

hôtel des ventes de laval 47 Rue du Bourny Laval Mayenne

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Amateurs d’art, chineurs passionnés ou simples curieux , cette vente est faite pour vous !

Tableaux , sculptures , bronzes , bibelots et objets d’exception vous attendent pour une après-midi riche en émotion et en découverte .

Une vente 100% caritative , zéro frais sur les enchères !

Ouverte à tous que vous soyez collectionneur ou néophyte, venez vivre l’excitation des enchères dans une ambiance conviviale. .

+33 2 43 49 95 11 redaction@fidelite-mayenne.fr

English :

Whether you’re an art lover, an avid bargain hunter or just curious, this sale is for you!

