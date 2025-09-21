Vente aux enchères de tableaux Loisail

Préau Loisail Orne

Début : 2025-09-21 12:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Suite à la manifestation Peinture en Chansons qui s’est tenue à Loisail le 31 mai dernier, une quinzaine de peintures ont été confiées à l’association Loisail Patrimoine. Ces peintures ont toutes pour thème le patrimoine de Loisail, construit ou naturel. .

Préau Loisail 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

