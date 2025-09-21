Vente aux enchères de tableaux Loisail
Début : 2025-09-21 12:00:00
Suite à la manifestation Peinture en Chansons qui s’est tenue à Loisail le 31 mai dernier, une quinzaine de peintures ont été confiées à l’association Loisail Patrimoine. Ces peintures ont toutes pour thème le patrimoine de Loisail, construit ou naturel. .
Préau Loisail 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
