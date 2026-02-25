Vente aux enchères de vins et spiritueux Issoire
Vente aux enchères de vins et spiritueux Issoire lundi 23 mars 2026.
Vente aux enchères de vins et spiritueux
27 rue du 8 mai Issoire Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23 14:00:00
fin : 2026-03-23 19:00:00
Date(s) :
2026-03-23
Vente aux enchères de vins et spiritueux.
.
27 rue du 8 mai Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 89 17 79 contact@yssoireencheres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wine and spirits auction.
L’événement Vente aux enchères de vins et spiritueux Issoire a été mis à jour le 2026-02-25 par Auvergne Pays d’Issoire