Vente aux enchères de vins et spiritueux

27 rue du 8 mai Issoire Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 14:00:00

fin : 2026-03-23 19:00:00

Date(s) :

2026-03-23

Vente aux enchères de vins et spiritueux.

.

27 rue du 8 mai Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 89 17 79 contact@yssoireencheres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wine and spirits auction.

L’événement Vente aux enchères de vins et spiritueux Issoire a été mis à jour le 2026-02-25 par Auvergne Pays d’Issoire