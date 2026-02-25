Vente aux enchères de vins et spiritueux Issoire

Vente aux enchères de vins et spiritueux Issoire lundi 23 mars 2026.

27 rue du 8 mai Issoire Puy-de-Dôme

Début : 2026-03-23 14:00:00
fin : 2026-03-23 19:00:00

2026-03-23

Vente aux enchères de vins et spiritueux.
27 rue du 8 mai Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 89 17 79  contact@yssoireencheres.fr

English :

Wine and spirits auction.

