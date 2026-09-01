Vente aux enchères Espace festif le Palio Istres

Informations pratiques

Istres

Vente aux enchères

Samedi 26 septembre 2026 de 10h à 18h. Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La ville d’Istres organise une grande vente aux enchères publique aux Arènes du Palio. Véhicules municipaux, matériel informatique, équipements gaming et autres biens communaux seront proposés à la vente.

L’essentiel à retenir



Date de la vente samedi 26 septembre 2026 à partir de 10h ouverture des portes à 8h30

Lieu Arènes du Palio Boulevard Guizonnier à Istres (accès PMR par l’entrée principale)

Début de la vente 10h00

Ouverture au public 8h30

Inscription obligatoire en ligne à partir du 11 septembre ou sur place le 25 septembre, de 8h30 à 17h30, aux Arènes du Palio ;

Consultation des lots en ligne sur interencheres à partir du XX ou sur place le 25 septembre de 8h30 à 17h00 aux Arènes du Palio ;

Vente ouverte à tous particuliers et professionnels, istréens ou non.

Caution obligatoire de 500 € par chèque pour les inscriptions sur place et par carte bancaire pour les inscriptions en ligne.





⇒ Exposition des lots



En ligne sur le site https://www.interencheres.com/



OU



Sur place



Véhicules exposés devant l’allée du Palio avec leurs fiches techniques, le 25 septembre de 8h30 à 17h00.

Lot gaming visible dans la salle d’inscription de la vente, aux Arènes du Palio.

Équipements NEXUS (simulateurs, armes, sièges VR, etc.) les personnes intéressées pourront visualiser les lots directement sur le site NEXUS, sur rendez-vous préalable au 06 88 39 94 04. Les visites prendront fin le 25 septembre à 17h30.





⇒ Comment participer ? la participation à la vente est soumise à une inscription préalable obligatoire.



Inscription sur place le 25 septembre, de 8h30 à 17h30, aux Arènes du Palio Boulevard Guizonnier.



Inscription en ligne

Créez votre compte sur https://www.interencheres.com/

Cliquez sur Se connecter (en haut à droite), puis sur Créer un compte .

Renseignez votre adresse e-mail et choisissez un mot de passe.

Cochez les cases requises puis cliquez sur Créer un compte .

Validez votre inscription via l’e-mail reçu en cliquant sur Confirmer mon e-mail .



Les personnes inscrites en ligne pourront assister physiquement à la vente aux Arènes du Palio. En revanche, elles ne pourront pas enchérir en levant la main. Les enchères devront être effectuées exclusivement via leur compte Interenchères, depuis leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur.



⇒ Pièces à fournir



Particuliers



Une pièce d’identité en cours de validité ;

Un chèque de caution pour les inscriptions sur place ;

Une carte bancaire en cas d’utilisation de ce moyen de paiement.





Sociétés



Un extrait Kbis ;

Une pièce d’identité du représentant légal ;

Tout document justifiant de son habilitation à enchérir au nom de la société.



⇒ Attention une caution de 500 € sera demandée lors de l’inscription



Par carte bancaire pour les inscriptions en ligne ;

Par chèque, à l’ordre de AUCTIO ENCHÈRES, pour les inscriptions sur place aux Arènes du Palio. .

Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

The city of Istres is organizing a large public auction at the Arènes du Palio. Municipal vehicles, computer equipment, gaming equipment, and other city-owned property will be offered for sale.

L’événement Vente aux enchères Istres a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Istres