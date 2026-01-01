VENTE AUX ENCHÈRES LIQUIDATION ANTIQUITÉ BROCANTE

31 Avenue de Port-Mahon Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2026-01-21 09:00:00

fin : 2026-01-21 19:00:00

2026-01-21

Vente aux enchères liquidation des stocks cessation d’activité Antiquité Brocante Pierres Matériaux Anciens Boiseries Outillages Véhicules Bibelots Décoration Mobiliers Matériel comerçant Art Africain Tableaux Lustrerie

31 Avenue de Port-Mahon Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 69 99 61 cyril@lemray.ch

English :

Auction sale liquidation of stocks cessation of activity Antiques Secondhand goods Stones Ancient materials Woodworks Tools Vehicles Bibelots Decoration Furniture Trade goods African Art Paintings Chandlery

L’événement VENTE AUX ENCHÈRES LIQUIDATION ANTIQUITÉ BROCANTE Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-01-13 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme