AGENDA · Issoire
Vente aux enchères – Mineraux et bijoux Issoire
lundi 21 septembre 2026 · Issoire
Informations pratiques
Issoire
Vente aux enchères – Mineraux et bijoux
27 rue du 8 Mai Issoire Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 14:00:00
fin : 2026-09-21 18:00:00
Date(s) :
2026-09-21
Vente aux enchères publiques – Mineraux et bijoux.
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27 rue du 8 Mai Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 89 17 79 contact@yssoireencheres.fr
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English :
Public Auction – Minerals and Jewelry.
L’événement Vente aux enchères – Mineraux et bijoux Issoire a été mis à jour le 2026-09-07 par Auvergne Pays d’Issoire
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