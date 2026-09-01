Informations pratiques

Issoire

Vente aux enchères – Mineraux et bijoux

27 rue du 8 Mai Issoire Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 14:00:00

fin : 2026-09-21 18:00:00

Date(s) :

2026-09-21

Vente aux enchères publiques – Mineraux et bijoux.

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27 rue du 8 Mai Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 89 17 79 contact@yssoireencheres.fr

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English :

Public Auction – Minerals and Jewelry.

L’événement Vente aux enchères – Mineraux et bijoux Issoire a été mis à jour le 2026-09-07 par Auvergne Pays d’Issoire