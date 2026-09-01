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AGENDA · Issoire

Vente aux enchères – Mineraux et bijoux Issoire

lundi 21 septembre 2026 · Issoire

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
27 rue du 8 Mai
Ville
63500 Issoire
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Issoire

Vente aux enchères – Mineraux et bijoux

27 rue du 8 Mai Issoire Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 14:00:00
fin : 2026-09-21 18:00:00

Date(s) :
2026-09-21

Vente aux enchères publiques – Mineraux et bijoux.
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27 rue du 8 Mai Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 89 17 79  contact@yssoireencheres.fr

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English :

Public Auction – Minerals and Jewelry.

L’événement Vente aux enchères – Mineraux et bijoux Issoire a été mis à jour le 2026-09-07 par Auvergne Pays d’Issoire

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