Vente aux enchères – Mobilier et œuvres d’art de la Maison de la Toison d’Or Dyonne Enchères Tonnerre

Informations pratiques

Tonnerre

Vente aux enchères – Mobilier et œuvres d’art de la Maison de la Toison d’Or

Dyonne Enchères 11 Rue de la Bonnèterie Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Vente aux enchères – Mobilier et œuvres d’art de la Maison de la Toison d’Or

Une centaine de lots provenant de la Maison historique de la Toison d’Or, située au cœur du village médiéval de Noyers-sur-Serein, seront mis en vente le 19 septembre par Dyonne Enchères.

Parmi les lots : des pièces de mobilier et des œuvres d’art du XVIIIe au XXIe siècle, collectées au fil des voyages des propriétaires, ainsi qu’une grande fresque de Valérie Despinois.

Les lots seront exposés le matin de la vente à la Maison de la Toison d’Or, maison du XVe siècle classée au titre des monuments historiques.

Ils seront ensuite vendus sur photographie à partir de 14 h 30 à l’Hôtel des Ventes de Dyonne Enchères à Tonnerre. .

Dyonne Enchères 11 Rue de la Bonnèterie Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 12 02 35

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English : Vente aux enchères – Mobilier et œuvres d’art de la Maison de la Toison d’Or

L’événement Vente aux enchères – Mobilier et œuvres d’art de la Maison de la Toison d’Or Tonnerre a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois