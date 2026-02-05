Vente Boudin, Terrine, Fromage de Tête Pavillon de Chasse Sennecey-le-Grand
Vente Boudin, Terrine, Fromage de Tête Pavillon de Chasse Sennecey-le-Grand samedi 7 mars 2026.
Pavillon de Chasse Maison des Bois Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Début : 2026-03-07 08:30:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
2026-03-07
Vente organisée par l’Amicale des Chasseurs de Sennecey-le-Grand
Boudin à l’Ancienne
Terrine de Chevreuil
Fromage de Tête de Sanglier
Tripes maison
Réservation jusqu’au 2 mars .
Pavillon de Chasse Maison des Bois Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 38 21 93
