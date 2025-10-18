Vente-braderie Livres et revues de la Bibliothèque diocésaine Chartres

Vente-braderie Livres et revues de la Bibliothèque diocésaine Chartres samedi 18 octobre 2025.

Vente-braderie Livres et revues de la Bibliothèque diocésaine

3 Rue des Acacias Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2025-10-18 09:30:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

Une vente-braderie de livres et revues de la Bibliothèque diocésaine se déroulera à l’Hôtellerie Saint-Yves.

Voici les types d’ouvrages que l’on pourra trouver Littérature, Littérature religieuse, Bibliographies, Spiritualité, Histoire, Régionalisme, Art, Voyages, Romans, Revues, Partitions de musique, Théâtre, Cartes postales, Images pieuses… .

+33 2 37 88 00 37

English :

A sale-braderie of books and magazines from the diocesan library will take place at the Hôtellerie Saint-Yves.

German :

In der Hôtellerie Saint-Yves findet ein Bücher- und Zeitschriftenverkauf und -braderie der Diözesanbibliothek statt.

Italiano :

Presso l’Hôtellerie Saint-Yves si terrà una vendita di libri e riviste della biblioteca diocesana.

Espanol :

En la Hôtellerie Saint-Yves tendrá lugar una venta de libros y revistas de la biblioteca diocesana.

L’événement Vente-braderie Livres et revues de la Bibliothèque diocésaine Chartres a été mis à jour le 2025-09-15 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES