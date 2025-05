Vente « Bretagne Moderne », exposition et table ronde – Hôtel des Ventes Rennes Enchères Bretagne Rennes, 16 mai 2025, Rennes.

Vente « Bretagne Moderne », exposition et table ronde Hôtel des Ventes Rennes Enchères Bretagne Rennes 16 – 19 mai Entrée libre

Rennes Enchères Bretagne organise une grande vente dédiée aux arts bretons le 19 mai. Exposition, visite commentée et conférence précéderont la vente. Évènements gratuits et ouverts à tous.

**Vente Bretagne Moderne**

Dans la dynamique de la vente “Seiz Breur” organisée au Parlement de Bretagne en juillet 2023, Rennes Enchères Bretagne a le plaisir d’accueillir le public à sa vente événement “Bretagne Moderne” dans le cadre de la fête de la Bretagne. Cette vente dédiée aux arts bretons aura lieu symboliquement le lundi 19 mai 2025, jour de la Saint-Yves.

Seront proposées à la vente des oeuvres de: Yvonne JEAN-HAFFEN, Mathurin MEHEUT, Maurice LE SCOUEZEC, Henri RIVIERE, Joseph SAVINA, des Faïenceries de Quimper…

Plusieurs temps forts sont prévus:

### **L’exposition publique**:

* Vendredi 16 mai: 10h-12h/14h-17h

* Samedi 17 mai: 10h-13h

* Lundi 19 mai: 9h30-10h30

### **La visite de l’exposition et la table ronde**:

Le vendredi 16 mai de 17h à 19h en présence de:

* Gilles BARATTE, administrateur du musée Mathurin MEHEUT de Lamballe et historien

* Véronique ORAIN, Présidente des Amis du Musée Yvonne JEAN-HAFFEN et conservatrice honoraire du patrimoine

* Tangui LE LONQUER, consultant et spécialiste du groupe Ar Seiz Breur

Visite et table ronde sur inscription à contact@rennesencheres.com ou par téléphone

### **La vente « Bretagne Moderne »**:

* Lundi 19 mai à 14h

### **Contact et information:**

contact@rennesencheres.com

* 02 99 31 58 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-16T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-19T18:00:00.000+02:00

contact@rennesencheres.com

Hôtel des Ventes Rennes Enchères Bretagne 32 place des Lices, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine