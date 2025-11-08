Vente calendrier Bières de l’Avent Aux Trois Coups Arc-et-Senans

Vente calendrier Bières de l’Avent

Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 65 – 65 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-08

Lancement officiel du calendrier de l’Avent bières.

À l’approche des fêtes, nous vous donnons rendez-vous pour une soirée conviviale et musicale qui mêlera découverte et émotions. Ce sera l’occasion de venir chercher ou commander votre calendrier de l’Avent bières, un coffret unique pour patienter jusqu’à Noël avec curiosité et gourmandise !

Passez commande lors du concert de Ludivine Faivre du 8 novembre, ou par email à auxtroiscoups@hotmail.com.

Valable jusqu’à épuisement des stocks. .

Aux Trois Coups 4 bis Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté auxtroiscoups@hotmail.com

