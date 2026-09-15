Vente caritative de pensées Super U Royan

Informations pratiques

Royan

Vente caritative de pensées

Super U 36 bd Baillet Royan Charente-Maritime

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

le bouquet

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-11 14:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre d’une action caritative, le Club Inner Wheel Royan Cordouan organise une vente de pensées au Super U, fleurs fournies par l’exploitation horticole Seudre de Saujon.

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Super U 36 bd Baillet Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 44 14 32

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English :

As part of a charity initiative, the Inner Wheel Club of Royan Cordouan is organizing a pansy sale at Super U, with flowers provided by the Seudre de Saujon nursery.

L’événement Vente caritative de pensées Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan