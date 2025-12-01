Vente d’affiches au ciné de Gourin Cinéma Gourin
Cinéma 19 Rue Hugot-Derville Gourin Morbihan
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
2025-12-13
Le cinéma de Gourin vous ouvre sa réserve pour un déstockage d’affiches. Tarifs petit format 3 € grand format 5 €. .
