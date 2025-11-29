Vente d’affiches de cinéma Cinévals Saint-Jean-d’Angély

Vente d’affiches de cinéma

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 13:30:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Vente d’affiches de cinéma au bénéfice de l’association Grand Ecran, organisatrice d’animations et d’évènements en faveur de la promotion de la culture cinématographique.

.

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 01 34 13 associationgrandecran@gmail.com

English :

false

German :

Verkauf von Filmplakaten zugunsten des Vereins Grand Ecran, der Animationen und Veranstaltungen zur Förderung der Filmkultur organisiert.

Italiano :

Vendita di manifesti cinematografici a favore dell’associazione Grand Ecran, che organizza eventi per promuovere la cultura cinematografica.

Espanol :

Venta de carteles de cine en beneficio de la asociación Grand Ecran, que organiza eventos para promover la cultura cinematográfica.

L’événement Vente d’affiches de cinéma Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-11-06 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme